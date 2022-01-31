توقيف شخصيين وحجز 3 كلغ مخدرات في تيبازة

تمكنت فرقة مكافحة المخدرات بأمن ولاية تيبازة، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تنشط في مجال الترويج والمتاجرة بالمخدرات في أوساط الشباب.

كما تم توقيف شخصين تترواح أعمارهم بين 25 و35 سنة، ينحدرون من إحدى بلديات شرق الولاية.

كما تم حجز 3كلغ من المخدرات “القنب الهندي”. وحجز مبلغ مالي يعتبر من عائدات بيع المخدرات يقدر بـ 70 مليون سنتيم.

بالاضافة مركبة سياحية تستعمل في نقل وترويج المخدرات و03 هواتف نقالة.

المشتبه فيهما تم اقتيادهم إلى مقر الأمن من أجل إنجاز ملف إجراء قضائي. قدم بموجبه الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة من أجل المحاكمة.

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كما حجزت مصالح فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة المشرية بالنعامة، كمية من المؤثرات العقلية والمقدرتوقيف شخصيين وحجز 3 كلغ مخدرات في تيبازة عددها بـ 435 قرص مهلوس من نوع بريقابالين 300 ملغ.

بالإضافة الى 60 قرص من المخدرات الصلبة مجهولة النوع والمصدر، صفيحة من الكيف المعالج وزنها الصافي 93 غرام.

ومبلغ مالي يقدر بـ 70 مليون سنتيم من عائدات الترويج ، ثلاثة هواتف نقالة.

كما تم حجز دراجة نارية كانت تستعمل في نقل وترويج المخدرات وتوقيف ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم.

كما تم إنجاز ملف قضائي وتقديم الأطراف أمام نيابة الإختصاص لدى محكمة المشرية.

وذلك عن تهمة حيازة ونقل وترويج بطريقة غير مشروعة للمؤثرات العقلية والمخدرات من أجل عرضها على الغير.

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