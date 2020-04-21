توقيف شخصيين وحجز 8.6 غرام من الكوكايين بتيارت

تمكنت عناصر فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تيارت من توقيف شخصين متلبسين بحيازة كمية من الكوكايين.

العملية تمت إثر معلومات وردت الى ذات المصالح عن حيازة شخصين البالغ عمرهما 28 و 29 سنة لكمية من المخدرات الصلبة قادمين من ولاية مجاورة إلى ولاية تيارت.

وبناء على ذلك، تم ضبط خطة محكمة والترصد للمشتبه فيهما وأسفرت العملية من توقيف المشتبه فيهما بمدخل الغربي لولاية تيارت كانا على متن مركبة سياحية.

وضبط بحوزتهما على 8,6 غرام من الكوكايين، وبعد إتمام الإجراءات القانونية قدم المتهمان فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت الذي اودعهما الحبس الاحتياطي.