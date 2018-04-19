توقيف شخص أبعد قاصر عن منزلها بتمنراست

تمكنت عناصر فرقة حماية الأشخاص لأمن ولاية الهشة من توقيف شخص يبلغ من العمر23 سنة.

وحسب مصادر النهار، فإنّ الشخص تورط في قضية إبعاد قاصر تبلغ من العمر 15 سنة ، مع الفعل المخل بالحياء

تعود تفاصيل القضية، إلى تقدم ولية أمر الطفلة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية من أجل التبليغ عن خروج ابنتها من البيت.

بعد مناوشات كلامية بينهما إلى وجهة مجهولة، موجّهة شكوكها ضد أحد الأشخاص.

وعليه تم فتح تحقيق في القضية وبعد تكثيف الأبحاث والتحريات تم إيقاف المشتبه فيه وتحويله الى المقر.

الذي أكد علاقته بالطفلة التي إنتهت منذ مدة طويلة.

بالإضافة إلى جهله بمكانها، وفي اليوم الموالي تقدمت الطفلة للفرقة من تلقاء نفسها وصرحت أنها خلال فترة غيابها كانت رفقة المشتبه به.

عليه تم عرضها على الطبيب المختص في أمراض النساء والتوليد بمستشفى الأم والطفل بتمنراست.

الذي أكّد تعرّض الطفلة للفعل المخل بالحياء، وعليه تم إيقاف المشتبه به وبعد مواجهته بالتهم المنسوبة إليه، أقر بالفعل المنسوب إليه.