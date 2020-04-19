توقيف شخص أثناء الحجر الصحي بتبسة وبحوزته سلاح ناري

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة بئر العاتر من توقيف شاب يبلغ من العمر 31 سنة كان على متن مركبة سياحية.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الشاب خرق إجراءات وتوقيت الحجر الصحي و عدم امتثاله أثناء عملية التوقيف حيث استدعى الوضع استعمال الامشاط المسننة لشل حركة المركبة والسيطرة عليه.

وقد عثر بحوزته بعد تفتيشه عن طريق التلمس الجسدي على سلاح ناري من الصنف الأول نصف اوتوماتيكي من نوع MAGNUM 9 MM مزود بمخزن دون خراطيش وسلاح ابيض من نوع ثلاث نجوم.

وتم تحويل المعني رفقة المحجوزات إلى مقر الفرقة من أجل مباشرة التحقيق بعد إتمام كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديمه أمام نيابة محكمة بئر العاتر حيث أصدر قاضي التحقيق ضده امرا يقضي بالإيداع رهن الحبس المؤقت.