توقيف شخص أساء للمؤسسة العسكرية من خلال نشره فيديو على تيك توك في البليدة

تمكنت فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية الدرك الوطني بالبليدة اليوم من تحديد هوية شخص وتوقيفه من مدينة الأربعاء الواقعة شرق ولاية البليدة.

بعد أن قام هذا الأخير بوضع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك يسيئ للمؤسسة العسكرية. حيث قام المتهم بارتكاب جريمة المساس بأمن الدولة من خلال نشر وترويج اكذيب.

وحسب مصدر موثوق فإن عملية توقيف شخص جاءت بعد أن قامت ذات المصالح بفتح تحقيق معمق وتحديد هويته. اين تم اقتياده إلى مقر الأمن لتحقيق معه، قبل أن يتم تقديمه إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة الاربعاء.