توقيف شخص أضرم النار عمدا بمنزله العائلي بسكيكدة

تمكن عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سكيكدة من توقيف شخص مسبوق قضائيا يبلغ من العمر 31 سنة.

وأفاد بيان لذات المصالح، أن وقائع القضية تعود إلى بلاغ مفاده نشوب حريق بأحد المنازل المأهولة بالسكان وسط المدينة، لتتنقل الفرق العملياتية إلى عين المكان أين عاينت الضبطية انبعاث دخان كثيف من أحد نوافد المسكن ليتم التدخل و تقديم يد المساعدة لأصحاب المسكن ، حيث تم إخماد النيران بعد تدخل عناصر الحماية المدنية دون تسجيل أي خسائر بشرية في وسط السكان .

واضاف البيان، ان الضبطية القضائية تحرت حول سبب نشوب الحريق حيث تبين أنه مفتعل من طرف شاب يقطن في ذات المنزل، وعليه تم تشخيصه و توقيفه بمحيط الحي أين ابدي مقاومة عنيفة غير انه تم السيطرة عليه وحجز منه سلاح أبيض محظور ليتم تحويله إلى المصلحة وفتح تحقيق في القضية .

مجريات التحقيق بينت أن المشتبه فيه الذي كان في حالة هيجان قام بإضرام النار في منزله العائلي والاعتداء بالسب والتهديد على والدته( 58 سنة )، التي تقدمت من مصالحنا في وقت لاحق لتقديم شكوى ضده بعد أن ضاقت ذرعا من تصرفاته.

وكشف نفس المصدر، أنه بعد إتمام ملف الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة عن قضية جناية إضرام النار عمدا بمسكن مأهول ، جنحة حمل سلاح ابيض سكين دون مبرر شرعي، التعدي على الأصول بالسب والتهديد .