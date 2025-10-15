توقيف شخص أنشأ ورشة سرية لصناعة الذخيرة بوهران

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالنجمة التابعة للمجموعة الإقليمية لوهران من الإطاحة بشخص يبلغ من العمر 56 سنة. كان ينشط في مجال تعبئة وبيع ذخيرة الصيد بطريقة غير قانونية.

وجاءت العملية بعد عملية ترصد ومتابعة دقيقة أسفرت عن تحديد مكان الورشة السرية التي كان المشتبه فيه يستغلها لهذا النشاط غير المشروع. حيث تمت مداهمتها وضبط كمية معتبرة من المواد والمعدات المستعملة في صناعة الذخيرة.

وقد أسفرت العملية عن حجز 776 خرطوشة صيد من مختلف الأنواع. 246 خرطوشة فارغة، 2,500 كبسولة و5 كلغ من البارود الجاف.

وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية المعمول بها، تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة السانية. بتهم إنشاء ورشة سرية لصناعة الذخيرة دون ترخيص وحيازة ذخيرة من الصنف الخامس بطريقة غير قانونية.

