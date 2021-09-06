توقيف شخص إعتدى على طفل بتمنراست

تمكنت عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بتمنراست، من توقيف شخص متورط في قضية الفعل المخل بالحياء الذي راح ضحيته طفل.

وتعود حيثيات القضية، الى تقدم والد الضحية و للتبليغ عن تعرض ابنه البالغ من العمر 12 سنة للفعل المخل بالحياء من طرف احد الأشخاص الذي يعرفه.

وبناءً على ذلك تم فتح تحقيق في القضية أين تم تحديد مكان تواجد المشتبه فيه البالغ من العمر35 سنة، وعليه تم إعداد خطة أمنية محكمة افضت الى توقيف المشتبه به، والذي اعترف بالجرم الذي ارتكبه بعد مواجهته بالأدلة و القرائن .

وبعد استكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة و التي أصدرت في حقه أمر إيداع.

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