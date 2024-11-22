توقيف شخص إعتدى على محضرة قضائية بباتنة

مثل أمس الخميس أمام محكمة باتنة الابتدائية المسمى “و.م” بتهمة الاعتداء على محضرة قضائية لفظيا وجسديا.

وتعود القضية، إلى أيام مضت، عندما تقدمت المحضرة من المتهم لتسليمه محضر تبليغ. بأنه محل عزل من طرف الجمعية العامة للتعاونية العقارية لعمال الصحة “بيماريستان ” المنعقدة بداية شهر أكتوبر الجاري. وأنه ملزم بتسليم أرشيف ومفاتيح التعاونية العقارية في أجل 24 ساعة، بحكم أنه لم يعد مديرا للتعاونية بقرارات نهائية.

لكن المتهم تهجم على المحضرة باستعمال القوة وانتزع منها محضر التبليغ وصوره ثم أتلفه. وهي الوقائع التي تم توقيفه على اثرها بموجب اجراءات التوقيف تحت النظر.

ولدى تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة باتنة أصدر هذا الأخير أمرا بإحالته على قسم الجنح بموجب إجراءات المثول الفوري. ليتم تأجيل القضية مع إخضاع المشتبه فيه تحت اجراء الرقابة القضائية.