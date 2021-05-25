توقيف شخص إنتحل صفة إطار سامي في البيض

أوقفت مصالح الأمن الحضري الرابع بأمن ولاية البيض، شخص بتهمة النصب والاحتيال وانتحال صفة الغير.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن حيثيات القضية تعود لتحصل عناصر الأمن على معلومات مؤكدة تفيد بوجود شخص ينصب على المواطنين.

وانتحل المشتبه فيه، صفة إطار سامي بالدولة، مع إيهام الضحايا بالتوسط لهم وحل مشاكلهم العالقة.

ليتم على الفور، التنسيق مع النيابة أين تم ضبط المعني في حالة تلبس مع تفتيش مسكنه الواقع بأحد أحياء مدينة البيض.

أين عُثر بمنزل المشتبه فيه، على مجموعة من الملفات الخاصة ببعض الضحايا.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية تم سماع 4 ضحايا، مع تقديم المتورط البالغ من العمر 31 سنة، أمس، أمام النيابة.

أين أصدر في حق المشتبه فيه، أمر إيداع، حسب ذات البيان.