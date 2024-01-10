توقيف شخص إنتحل صفة إطار في الدولة بحوزته ذخيرة حية بدون رخصة في سيدي بلعباس

تمكنت شرطة سيدي بلعباس توقف شخص في العقد الثالث من العمر إنتحل صفة إطار في الدولة بحوزته ذخيرة حية بدون رخصة.

الشخص في تورط في عدة قضايا تخص النصب بعد إستعماله لقب متصل بمهنة منظمة قانونا حيث راح ضحيته عدة أشخاص أوهمهم بإمكانية التوسط لهم لحل إنشغالاتهم مقابل حصوله على مبالغ مالية .

بعد عملية تفتيش قانونية لمسكنه تم ضبط 24 خرطوشة حية كانت مخبأة بداخل غرفة نومه .

التحقيقات كشفت أن السالف الذكر قام بفتح حسابات عبر مواقع التواصل الإجتماعي، منتحلا صفة متصلة بمهنة منظمة قانونا قصد النصب