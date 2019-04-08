توقيف شخص استورد قطعة لسلاح ناري دون رخصة بمطار بجاية

تمكنت عناصر فرقة شرطة الحدود الجوية، بمطار عبان رمضان، في بجاية، من معالجة قضية تتعلق بحيازة وإستيراد قطعة من سلاح ناري بدون رخصة.

تفاصيل العملية تعود للأسبوع المنصرم، بعد قدوم أحد المسافرين من ليون إلى مطار بجاية.

ليتم تفتيش أمتعة المتهم، المدفوعة والمؤشر عليها، من طرف عناصر الشرطة العاملة على مستوى جهاز السكانير المشترك.

وبعد التفتيش، ضبط بحقيبته المتهم، على قطعة من سلاح ناري للصيد من نوع “CULASSE”.

ويتعلق الأمر بالمدعو “ن. أ”، 61 سنة، مزدوج الجنسية “جزائرية – فرنسية”.

وقد أنجز ملف جزائي ضد المعني بالأمر، وتم تحويله إلى السلطات المختصة، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.