توقيف شخص بتهمة الفعل المخل بالحياء عبر مواقع التواصل

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في الأمن الحضري السابع “الهواء الجميل” التابع لأمن المقاطعة الإدارية الحراش، من توقيف شخص معروف بالاسم المستعار “ك. ق”، وذلك بتهمة الفعل المخل بالحياء والتحريض على الرذيلة وفساد الأخلاق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت هذه القضية بعد انتشار مقطع فيديو عبر منصات التواصل يظهر فيه المشتبه به وهو يقوم بأفعال خادشة للحياء ويتلفظ بعبارات نابية خلال بث مباشر عبر أحد التطبيقات.

وعلى إثر ذلك، باشرت الضبطية القضائية، بالتنسيق مع النيابة المختصة، التحقيقات اللازمة لتحديد هوية المعني، مما أسفر عن توقيفه وحجز الهواتف المستعملة في الجريمة.

وبعد استكمال إجراءات التحقيق، تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة، وفق ملف يتضمن الإجراءات الجزائية المعمول بها.