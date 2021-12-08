!توقيف شخص بتهمة تدنيس المصحف الشريف وتعذيب قط في بث مباشر

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم الإلكترونية بأمن ولاية بسكرة، من توقيف شخص يشتبه توطه في تدنيس المصحف الشريف وتعذيب قط.

وجاءت هذه العملية، بعد تلقي مصالح شرطة بسكرة، معلومة مفادها قيام شخص عبر منصات التواصل الاجتماعي في بث مباشر بتدنيس المصحف الشريف وتعذيب حيوان “قط”.

لتباشر فرقة مكافحة الجرائم الالكترونية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، التحريات التقنية. والتي أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيه ومكان تواجده.

وتم توقيف المشتبه فيه، بالتنسيق مع النيابة، وحجز مصحف عليه أثار التدنيس وكذا السكين المستعمل في تعذيب الحيوان.

واستكمالا للإجراءات القانونية تم تحويل المشتبه فيه إلى مصلحة الشرطة، حسب ذات البيان.

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