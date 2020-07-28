توقيف شخص بتهمة قتل شاب بعين البيضاء في أم البواقي

تمكنت شرطة أم البواقي، اليوم الثلاثاء، وفي وقت قياسي، من توقيف المشتبه فيه، في جريمة القتل التي وقعت بعين البيضاء فجر اليوم.

وحسب صفحة أمن ولاية أم البواقي على فايسبوك، وقعت جريمة قتل على الساعة الرابعة والنصف صباحا، بحي التونيس بمدينة عين البيضاء، راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 32 سنة.

وتم وعلى الفور وتحت الإشراف الشخصي لرئيس أمن الولاية، مراقب الشرطة، كمال لعور، تسخير كافة الإمكانيات المادية التقنية والبشرية التابعة لأمن الولاية، من أجل توقيف المشتبه فيه الذي لاذ بالفرار إلى وجهات مجهولة.

ليتم في ظرف وجيز على الساعة التاسعة والنصف صباحا من نفس اليوم، توقيف المشتبه فيه مع تحديد هويته وحجز أداة الجريمة، المتمثلة في سكين من الحجم الكبير، وفتح تحقيق في القضية.