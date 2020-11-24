توقيف شخص بحوزته أسلحة بيضاء محظورة في أم البواقي

تمكن عناصر الشرطة بأمن دائرة عين كرشة في أم البواقي، من توقيف شخص، وحجز أسلحة بيضاء محظورة.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، تمت العملية على الساعة 23:00 ليلا من يوم 22 نوفمبر الجاري، بعد توقيف مركبة في قضية مخالفة صاحبها لاجراءات الحجر الصحي.

ليتم بعد التفتيش الدقيق للمركبة، العثور على مجموعة من الأسلحة البيضاء، تمثلت في سيف من الحجم الكبير وسكين مسنن متوسط الحجم وعصا خشبية.

وتم تحويل الموقوف رفقة المحجوزات إلى مقر الأمن.

وأنجز ضد المشتبه فيه، ملفا جزائيا عن قضية حمل أسلحة بيضاء من الصنف السادس دون مبرر شرعي وتم تقديمه أمام الجهات القضائية.