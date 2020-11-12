توقيف شخص بحوزته أسلحة نارية وذخيرة بسكيكدة

أوقف عناصر الأمن الحضري الثاني بأمن دائرة عزابة بأمن ولاية سكيكدة، تورط في قضية تتعلق ” حيازة أسلحة نارية( الصنف الأول والخامس) وذخيرة بدون رخصة ” .

وحسب بيان ذات السلك النظامي، فإن هذه العملية تمت بعد ورود معلومات إلى فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الثاني بأمن دائرة عزابة تفيد بحيازة شخص يبلغ من العمر 54 سنة على أسلحة نارية بدون رخصة .

ليتم بعدها وضع خطة محكمة، مكنت من ضبط بمنزل المشتبه فيه على سلاح ناري ( مسدس من نوع ASTRA FALCON/4000 ) مع كمية معتبرة من الذخيرة .

كما مكن التحقيق من إسترجاع بندقية صيد عيار 16 ملم، بندقية صيد خفيفة من نوع (كارابين) عيار 06 ملم، والتي تبين أنها تعود الى والد المعني المتوفى،

والذي أحتفظ بها بعد وفاته دون أن يقوم باستخراج أي وثيقة أو رخصة من السلطة المؤهلة قانونا لترخيص بذلك.

وتم إسترجاع أيضا بندقية صيد بحرية بينت التحقيقات أن المعني أقتناها بدون رخصة بالتداول من عدة أشخاص.

وقد تم وضع الأسلحة تحت تصرف المخبر الجهوي للشرطة العلمية والتقنية قصد إجراء الخبرة عليها.

وبعد إتمام إجراءات التحقيق أنجز ضد المشتبه به ملف قضائي و كذا 3 مشتبه بهم الذين تداولوا على اقتناء بندقية الصيد البحري بدون رخصة، و تقديمهم أمام النيابة المختصة لدى محكمة عزابة أين صدر في حقهم جميعا أمر إيداع .