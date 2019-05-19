توقيف شخص بحوزته أكثر من 1800 قرص إكستازي بسكيكدة

تمكنت مصالح أمن ولاية سكيكدة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 26 سنة بتهمة إستيراد مؤثرات عقلية بطريقة غير مشروعة والتصريح المزور.

تعود وقائع القضية عندما تم القبض على أحد المسافرين القادمين إلى ميناء سكيكدة عبر رحلة بحرية قادمة من مرسيليا.

أين تم الاشتباه في هيكل دراجته الهوائية لظهور جسم غريب بها ، حيث وبعد تفكيك هيكلها تبين أنها مؤثرات عقلية محظورة.

وهذا بعد أن حاول القيام بتمرير كمية معتبرة من المؤثرات العقلية تتمثل في 1875 قرصا من نوع إكستازي

وبعد إتمام إجراءات التحقيق تم إنجاز ملف قضائي بحق المتهم، تم بموجبه تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة ، الذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت.