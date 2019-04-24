توقيف شخص بحوزته كمية من المخدرات وأسلحة بالشلف

تمكنت عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف من توقيف مجرم خطير، بعد تنفيذ أمر بالقبض صادر في حقه من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة الشلف، بتهمة جناية تكوين جمعية أشرار و محاولة القتل مع سبق الإصرار و الترصد.

و استغلالا للموقوف و إدلائه بمعلومات هامة بحكم عمله كناقل و مخزن للمخدرات لأحد البارونات، تم حجز كمية تقدر بـ 7.950 كغ من المخدرات، مسدس صغير الحجم نوع سانتي تيان، مسدس تقليدي عيار 16 ملم، 22 خرطوشة عيار 16 ملم ، 06 شماريخ ضوئية و مبلغ مالي معتبر.

التحقيقات لا تزال مستمرة من أجل توقيف باقي أفراد الشبكة و تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.