توقيف شخص بحوزته مخدر جديد محضور عالميا بالعاصمة

أوقف الدرك الوطني بالعاصمة شخصا بحوزته مخدر جديد محضور عالميا على شكل طوابع LSD. كما حجز 2201 طابع بمختلف الأنواع والأشكال.

وتمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بلافونتان كتيبة الجزائر من توقيف شخص مشتبه فيه. يقوم بترويج مخدرات صلبة نوع جديد حديثة التداول بين أوساط المدمنين.

هذا المخدر هو عبارة عن طوابع LSD تم ضبطها بحوزته والمقدرة ب2201 طابع بمختلف الألوان والرسوم. مع حجز مخدر ٱخر عبارة عن سيجارة إلكترونية نوع GASGANG. بها مادة مخدرة THC محظورة دوليا، طائرة بدون طيار “درون” صغيرة الحجم نوع: DJI MINI 3 PRO بجميع لواحقها.

العملية جاءت بناء على معلومات مؤكدة إلى أفراد الفرقة مفادها وجود شحنة من المخدرات. يتم ترويجها من طرف شخص قام بإداخلها بطريقة إحتيالية إلى التراب الوطني. هذا المخدر هو دخيل على مجتمعنا ومحظور عالميا والفرقة الإقليمية للدرك الوطني بلافونتان. هي أول مصلحة أمنية عالجت هذا النوع من المخدرات على المستوى الوطني.

وأفضى التحقيق المعمق في هذه القضية أن هذه المهلوسات تم جلبها منذ بداية شهر جانفي الفارط. عند دخول المشتبه فيه التراب الوطني قادما من أحد الدول الأوروبية.

وتم إجراء الخبرة العملية على هذا المخدر على مستوى المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني ببوشاوي.

وأفضت النتائج العلمية أن هذا المخدر يحتوي على مادة مخدرة ومؤثرة عقليا وتأثيرها كبير مقارنة مع المواد المخدرة الأخرى.

وتم تقديم الموقوف أمام الجهات القضائية المختصة بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية مع إيداعه الحبس.