توقيف شخص بحوزته 600 خرطوشة حيّة بدون رخصة

تمكّن عناصر أمن ميلة من توقيف شخص بحوزته 600 خرطوشة حية، حسبما أفادت به خلية الإتّصال و العلاقات العامّة لهذا السّلك.

وحسب ذات المصدر فإنّ القضية انطلقت بناء على معلومات دقيقة وردت الشرطة القضائية مفادها دخول كمية من الذخيرة الحيّة.

في شكل خراطيش إلى منطقة فرجيوة بعاصمة الولاية.

وعليه تم وضع خطة محكمة لترصّد المشتبه به بالمخرج الشرقي للمدينة، وتوقيفه متلبّسا بحيّازة400 خرطوشة من عيار 16 ملم و200 أخرى عيار 12 ملم.

وخلصت التحريات إلى أن الموقوف ذو 23 سنة، كان بصدد بيع هذه الذخيرة دون حيازته رخصة واستكمالا لإجراءات التحقيق.

تم تقديمه امس الثلاثاء أمام وكيل الجمهورية بمحكمة فرجيوة ،أين أمرت بإيداعه رهن الحبس بجناية المتاجرة بالذّخيرة الحية دون رخصة.