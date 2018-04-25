توقيف شخص بسبب السرقة بإستعمال العنف في تمنراست

تمكنت عناصر الأمن الحضري الأول بتمنراست من توقيف شخص يبلغ من العمر 25 سنة بتهمة السرقة بإستعمال العنف في الطريق العام.

حيثيات القضية تعود إلى تقرب أحد المواطنين من مقر الأمن الحضري يخطرهم بتعرضه لفعل السرقة بالعنف من طرف مجهولين.

بحي قطع الواد الصفصاف، عملية السرقة إستهدفت ثلاثة هواتف نقالة ومبلغ مالي قدره 10 آلاف دينار.

عليه شنت الفرقة العاملة بالميدان دوريات وأبحاث، أسفرت على توقيف المشتبه فيه وبعد إخضاعه لعملية التلمس الجسدي.

ضبطت بحوزته الهواتف النقالة عليه تم تحويله إلى المقر من أجل إستكمال إجراءات التحقيق.

ليقدم بموجب إجراء قضائي أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تمنراست الذي أحال المتهم على قاضي المثول الفوري.

والذي بدوره أصدر في حق المشتبه به أمر إيداع .