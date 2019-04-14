توقيف شخص بمطار هواري بومدين يحمل شعارات “الماك”

أوقفت مصالح الأمن بمطار هواري بومدين الدولي، شخصا كان بصدد إدخال عدة أغراض تحمل شعارات “الماك”.

وكان الموقوف، بصدد إدخال المحجوزات، إلى الجزائر للمشاركة بها في المسيرات.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار” فإن المعني، كان حاملا معه 15 علما تحمل شعارات “الماك”، بالإضافة إلى 3 أقمصة.

وكان ينوي توزيع هذه الشعارات خلال تجمع يوم 20 أفريل، للمشاركة بالمسيرة،كما وجد بحوزة المعني بطاقة انتماء إلى حركة “الماك”.

وحسب ذات مصادرنا، فقد أطلق سراح المعني بعد التحقيق معه بينما تم حجز الأغراض التي كانت بحوزته.