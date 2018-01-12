توقيف شخص تورط في سرقة مركبتين والإعتداء بقسنطينة

تمكن مصالح أمن قسنطينة من توقيف شخص تورط في قضية سرقة مركبتين ومحاولة الإعتداء بالسلاح الأبيض.

وحسب بيان لمصالح أمن قسنطينة، وقائع القضية تعود إلى بداية الأسبوع الفارط بعد تلقي شكوى من الضحية الأول البالغ من العمر 53 سنة.

والذي خرج من بيته لتفقد مركبته من نوع “رونوا كونغو”، والتي كانت مركونة أمام بيته، ليجدها في غير مكانها .

وبعد تفقد المركبة وجد باب السائق مفتوح ومخرب على مستوى القفل الخلفي لباب هذه الأخيرة

وكذا مفتاح تشغيل محرك المركبة و أسلاكه منزوعة.

وفي نفس الوقت سمع محاولة تشغيل محرك مركبة أخرى كانت قريبة منه، وبعد تقدمه لتفقد الأمر.

وجد المشتبه فيه داخل مركبة جاره وهو الضحية الثاني البالغ من العمر 34 سنة، والتي حولها الفاعل عن مكان ركنها بـ30 متر

في محاولة فاشلة منه لسرقتها.

وبعد أن تم اكتشاف أمره من طرف الضحية الأولى حاول الاعتداء عليه بالسلاح الأبيض وتمكن من الفرار .

وعلى إثر ذلك تم وضع خطة محكمة من أجل القبض على الفاعل.

حيث أسفرت العملية عن توقيف الفاعل في فترة زمنية وجيزة

تم تقديم الشخص إلى الجهات المختصة من أجل استكمال إجراءات التحقيق.