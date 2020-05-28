توقيف شخص تورط في محاولة القتل العمدي بغليزان

تمكن مصالح الأمن الحضري التاسع وسط مدينة غليزان، من توقيف شخص تورط في محاولة القتل العمدي.

وتعود تفاصيل العملية، إلى تلقي ذات المصالح لمكالمة هاتفية على الرقم الأخضر 1548، تفيد بوقوع شجار بإحدى الأحياء الشعبية بوسط مدينة غليزان.

وبعد التنقل إلى عين المكان، تم العثور على شخص ملقى على الأرض متلقي عدة طعنات في البطن، عليه نقل على جناح السرعة إلى المستشفى المحلي.

وتم فتح تحقيق في القضية، ما أسفر على التعرف عن الشخصين المشتبه فيهما، الذين قاما بطعن الضحية بسلاح أبيض، بعد شجار معه.

وبعد إعداد خطة محكمة، تم على إثرها توقيف أحد المشتبه فيهما.

وتبقى الأبحاث جارية لتوقيف المشتبه فيه الثاني، حيث تم تقديم الموقوف والذي تم تقديمه أمام العدالة وإيداعه الحبس.