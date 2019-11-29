توقيف شخص حاول الإلتحاق بالجماعات الإرهابية ببرج بوعريريج

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الخميس ببرج بوعريريج، شخصا لمحاولته الإلتحاق بالجماعات الإرهابية.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني،أحبط عناصر حرس الحدود في سوق أهراس وتبسة والطارف،محاولات لتهريب كمية معتبرة من الوقود تُقدر بـ12453لترا.

في حين أوقفت مفرزة أخرى للجيش وعناصر حرس الحدود بعين قزام 10 أشخاص وحجزت 4 سيارات رباعية الدفع و2جهازي اتصال عبر الأقمار الاصطناعية.

من جهة أخرى،أوقفت مفارز للجيش وعناصر حرس الحدود في تلمسان وعين أميناس وسوق أهراس،28 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة.