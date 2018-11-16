توقيف شخص حرض زوجة على وضع الكيف لزوجها عبر الفايسبوك بغرداية

محكوم عليه بالمؤبد غيابيا و الزوجة حكم عليها بـ7 سنوات سجن

تمكنت عناصر الشرطة القضائية من كشف مكان متهم مبحوث عنه من طرف العدالة و محكوم عليه بالمؤبد من طرف محكمة الجنايات في القضية التى أثارت الرأي العام بغرداية لأنها تتعلق بكيد أقرب الناس للضحية التى لم تكون سوى زوجته ناهيك عن حنكة مصالح الأمن في كشف المكيدة التي كان مخطط لها بإحكام لتوريط الزوج.

تفاصيل القضية إنطلقت بعدما قام المتهم الأول في القضية أين قام بإبلاغ مصالح الأمن بمعلومات حول متاجرة شخص معروف بالمخدرات و أكد وجودها في سيارته و في منزله لتقوم مصالح الأمن بعملية تفتيش روتينية لسيارة المبلغ عنه ليتم العثور على كمية من المخدرات ليتم إستخراج إذن من وكيل الجمهورية لذى محكمة غرداية وتفتيش منزله ليتم العثور على كمية أخرى مخبئة بإحكام بمنزله و مبلغ من الأموال

ليتم مباشرة التحقيق مع الزوج الذي نفى اطلاقا علمه بوجود المخدرات بمنزله و نافيا انها ملكه اما عن مبلغ المال الذي وجد ناقصا فانه اكد ان اصدقائه و جيرانه تطوعو له بمبلغ من المال بعدما تعرض للسرقة وأبلغ مصالح الامن حينها والتى تركت الملف مفتوح لان السارق لم يترك اي اثر للكسر بما يثبت ان الباب فتح بمفتاح وعند استدعاء الشهود أكدو انهم هم من قامو بمنحه مبلغ من المال مؤكدين رواية الزوج لتزداد القضية غموض و حتى التحقيق الاجتماعي حول الزوج كان ايجابيا من ناحيته.

حيث اكد كل جيرانه و من عرفه انه انسان سوي و بعيد كل البعد عن المخدرات و معروف بطيبته و عمله الخير ليتم تعميق التحقيق لكل أفراد عائلته و خاصة زوجته سواء إتصالاتها أو الفايسبوك الخاص بها ليكتشف وجود إتصالات بينها و بين المبلغ الأول حول القضية وصلت حد 58 مكالمة إضافة الى رسائل نصية وعبر الفايسبوك وهم يتفقون حوله ليتم مواجهة الزوجة بتفاصيل الإتصالات ورغم محاولاتها الإنكار إلا أنها إعترفت في النهاية بتدبير المكيدة بإقتراح المتهم الرئيسي هذا إضافة الى كشف لغز سرقة مبلغ من المال قدر بـ190 مليون سنتيم من طرف المتهم الرئيسي ليتم إطلاق سراح الزوج و إيداع الزوجة بتهم متعددة فيما فر المتهم الرئيسي الى وجهة مجهولة.

حيث تم عرض القضية على محكمة الجنايات الإبتدائية أين تم الحكم على الزوجة بـ7 سنوات سجن وغرامة مالية كبيرة منها تعويض مدني فيما حكم على المتهم الرئيسي غيابيا بالمؤبد و غرامة مالية قدرت ب400 مليون سنتيم منها تعويض مدني لتقوم مصالح الأمن بتعميق البحث عن المتهم الرئيسي الفار الى أن تم العثور عليه وتحويله للمحكمة التى وضعته السجن في إنتظار محاكمته.