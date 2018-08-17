توقيف شخص حطم مدخل مصلحة الإستعجالات بأحد المستشفيات بالوادي

تمكنت مصالح الأمن الحضري الثالث ببلدية الوادي عاصمة الولاية من توقيف شاب في العقد الثالث من العمر كان محل بحث بتهمة تحطيم والتخريب.

توبع الموقوف بتهمة تحطيم داخل مؤسسة عمومية ذات طابع استشفائي.

تعود تفاصيل الحادثة تعود إلى أيام قليلة فقط أين قام الشاب بكسر الزجاج الموجود عند مدخل الإستعجالات المركزية بحي 8 ماي.

ولم يتوقف عند هذا الحد بل حاول الإعتداء على الطاقم الطبي ورمي معدات طبية على العمال ولم يتوقف إلا بعد حضور مصالح الأمن أين فر نحو وجهة مجهولة.

وبعد تقديم إدارة الإستعجالات شكوى بالحادثة تم على الفور تحديد هوية المشتبه فيه،وإعداد كمين محكم أسفر على توقيفه وتحويله نحو مقر الأمن الحضري الثالث.