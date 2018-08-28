توقيف شخص حول مسكنه وكرا للفسق والدعارة بتلمسان

تمكنت مصالح الشرطة لأمن ولاية تلمسان، من إلقاء القبض على أحد المواطنين يستغل محله في المتاجرة بالمشروبات الكحولية والدعارة .

وتعود وقائع القضية لتاريخ 24 أوت، على الساعة الثانية بعد الزوال، بعدما تقدم مواطن لمصالح الأـمن الحضري الأول لتبليغ عن المشتبه فيه.

حيث قام المبلغ عنه باستغلال الطابق الأرضي الذي قام بكرائه له، في المتاجرة بالمشروبات الكحولية والدعارة .

لتقوم المصالح المعنية بالتنقل للمكان،وحجز 08 قنينات كحولية ، 03 واقيات، وإيقاف كل من المسمى، “ز ع” البالغ 40 سنة، “ب ا” 27 سنة.

وعلى اثرها قام الأمن الحضري الأول لأمن الولاية بفتح التحقيق في القضية.