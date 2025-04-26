توقيف شخص حوّل مسكنه إلى ورشة لتزوير النقود بوهران

تمكنت عناصر من المقاطعة الأولى للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران من وضع حدا لنشاط مزور خطير للعملة الوطنية وطرحها للتداول.

وتم حجز بحوزته مبلغ مالي من النقود الورقية المزورة قدره 115 مليون سنتيم من فئة 2000 دج، ومعدات تستخدم في عملية التزوير.

وجاءت عملية التوقيف، بعد المعلومات المحصل عليها ميدانيا من قبل عناصر المقاطعة. والتي مفادها قيام المشتبه فيه باتخاذ مسكن لممارسة نشاطه المشبوه بتزوير النقود الورقية وطرحها للتداول.

وبعد تتبع وترصد نشاطه الإجرامي وإستيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن. تم وضع خطة محكمة مكنت من الإيقاع به.

وتم حجز مبلغ مالي مزور من فئة 2000 دج، ومعدات تستعمل في عملية التزوير. ليتم تحرير إجراء قضائي ضده قدم بموجبه أمام العدالة أين صدر في حقه أمر إيداع.