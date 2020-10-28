توقيف شخص روّج المهلوسات وحبوب الإجهاض عبر “الفايسبوك” في سطيف

العملية نفذّها أمن برج بوعريريج بعد تمديد الاختصاص

تمكنت مصالح الأمن بفرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية في برج بوعريريج، من توقيف مشتبه فيه قام بتخزين كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية وكمية من الأدوية تساعد على الإجهاض، في مسكنه العائلي، والتي كان يعرضها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” للبيع، ويتعلق الأمر بالمدعو “هـ.أ”.

العملية التي قامت بها مصالح الأمن، مكنت من توقيف المشتبه فيه في مدينة سطيف وحجز كمية من المؤثرات العقلية، تتمثل في 28 قرصا من دواء “PRAZIPAM PREIVAN”، بالإضافة إلى أدوية تستعمل في الإجهاض، تتمثل في 320 قرص من دواء “CYTOTEC”، وعليه تم إنجاز ملف قضائي ضده بعنوان حيازة وتخزين أدوية ممنوعة من التداول والاستخدام تساعد على الإجهاض مورّدة للتراب الوطني عن طريق التهريب، حيازة بضاعة أجنبية محظورة مورّدة للتراب الوطني عن طريق التهريب، التحريض على الإجهاض بالدعاية والعرض قصد البيع عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وحيازة وتخزين المؤثرات العقلية قصد البيع بطريقة غير شرعية، ليقدم بموجبه أمام النيابة المحلية، أين تم إيداعه في المؤسسة العقابية.