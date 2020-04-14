توقيف شخص زور رخصة للسير بها خلال فترة الحجر الصحي بالبليدة

تمكنت عناصر أمن دائرة أولاد يعيش بالبليدة، من توقيف شخص زور رخصة للسير بها خلال فترة الحجر الصحي.

وجاءت العملية، على اثر قيام عناصر الشرطة التابعة لأمن دائرة اولاد يعيش، بمراقبة سيارة أحد الاشخاص الذي كان على متن سيارة سياحية.

وذلك للتاكد من أن المعني يحوز على رخصة تسمح له بالتنقل، في ظل تطبيق تدابير الحجر الصحي.

ليقدم المشتبه فيه، وثيقتين لعناصر الأمن الموجودة في الحاجز الأمني، على أنها وثائق إدارية تسمح له بالحق في السير خلال أوقات الحجر الصحي، منتحلا صفة مسؤول حكومي.

وتنبه عناصر الشرطة، إلى كون الوثيقتين مزورتين، ليتم ايقافه و تقديمه أمام العدالة.