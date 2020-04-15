توقيف شخص زوَر وثيقة تخص موظفي الحماية المدنية بإسم وزير الداخلية في عين الذهب بتيارت

تمكن عناصر الشرطة بأمن ولاية تيارت من توقيف شخص مشتبه به في تزوير وثيقة رسمية تخص المدرية العامة للحماية المدنية ممضاة باسم وزير الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمراتية كمال بلجود.

وعلمت النهار اونلاين أن مصلحة مكافحة الجريمة الالكتروينة بمصلحة الشرطة القضائية قد حددت هوية المتهم البالغ من العمر حوالي 35 سنة القاطن ببلدية عين الذهب بتيارت.

بعد تحريات مكثفة مكنتها من تحديد مكان اقامته وتوقيفه وتبين ان المعني قام بنشر وثيقة رسمية تخص منح لاعوان وموظفي الحماية المدنية عليها ختم و امضاء وزير الداخلية كمال بلجود.

وهي الوثيقة التي نفتها المديرية العامة أي علاقة بها واعتبرتها مفبركة و مزورة و اعلنت عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك بمتابعة صاحبها قضائيا.

وحسب المعلومات التي استقتها النهار من مصادر مطلعة فإن المعني ضبط بحوزته كذلك على وثيقة مزورة اخرى و ختم لم يحدد بعد و علمت النهار ان عناصر الشرطة شرعت في تحقيقات مكثفة و من المنتظر أن يتم تقديمه امام وكيل الجمهورية للنظر في قضيته