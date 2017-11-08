توقيف شخص زوّر وثائق رسمية أجنبية ببجاية

تمكنت فرقة شرطة الحدود الجوية بمطار عبان رمضان ببجاية من توقيف شخص كان يعتزم مغادرة التراب الوطني بوثائق مزورة.

وذلك بفضل فطنة عناصر الشرطة المكلفين بالمراقبة الشرطية بالمطار، الذين اكتشفوا بأن وثائق التعريف الأجنبية مزورة.

وكان الشخص يحمل بطاقة تعريف بلغارية ورخصة سياقة بلغارية، ويبلغ من العمر 44 سنة، المقيم بشميني.

وعند إمتثاله لإجراءات المراقبة الشرطية قدم جواز سفره الجزائري وبطاقة التعريف ورخصة سياقة بلغاريتين.

وبعد المراقبة الجيدة وتفحص الوثائق تبين أنها مزورة وغير صحيحة، وأن البطاقتين البلغاريتين مصنوعتين من البلاستيك العادي.

كما سجل الغياب الكلي لنقاط التأمين الخاصة بهما، واعترف أنه دفع مبلغ قدره 4 آلاف أورو مقابل هذه البطاقات.

المعني أنجز في حقه ملف جزائي وتم تحويله إلى السلطات المختصة لإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.