توقيف شخص سرق جرارا فلاحيا وحاول دهس صاحبه بالشلف

تمكنت عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف من توقيف شخص يبلغ من العمر 46 سنة لضلوعه في سرقة جرار فلاحي.

وحسب بيان لذات الفرقة، تعود حيثيات القضية إلى نهاية هذا الاسبوع، أين تقدم المدعو (ب أ) إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالشطية لتقديم شكوى بعد تعرضه لسرقة جراره الفلاحي من نوع سيرتا.

وحسب تصريح الضحية أنه بينما كان أخوه بمستثمرته الفلاحية الواقعة ببلدية الشطية. ليتقدم منه المشتبه فيه المسمى (و م) وقام بتشغيل الجرار وإنطلق به إلى وجهة مجهولة. بالرغم من محاولة أخ الضحية منعه إلا أن السارق حاول دهسه ولاذ بالفرار.

وعلى الفور تم تشكيل دورية من طرف افراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالشطية مع غلق جميع الطرق والمنافذ. ومنها المسالك الترابية.

وبالتنسيق مع الضحية تم تحديد مكان تواجد الجرار، حيث تم توقيفه بأحد الطرق الترابية الذي كان يسلكها من اجل تفادي دوريات عناصر الدرك الوطني والفرار منهم.

ومباشرة تم اقتياد المعني إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق معه، مع استرجاع الجرار الفلاحي. وفور الإنتهاء من الإجراءات اللازمة سيتم تقديم المعني أمام الجهات القضائية المختصة.