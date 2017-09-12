توقيف شخص سرق نصف مليار سنتيم من مركبة صديقه في سكيكدة

تمكّنت، أمس، عناصر الضبطية القضائية لأمن ولاية سكيكدة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 26 سنة، على خلفية تورّطه في عملية السرقة من داخل مركبة مركونة أمام مؤسسة عمومية.

تفاصيل القضية تعود إلى بداية الشهر الجاري، بعد تقدّم الضحية بشكوى عن تعرّضه للسرقة من قبل مرافقه الذي استهدف مبلغا ماليا قدره 500 مليون سنتيم من داخل الصندوق الخلفي للسيارة التي كانت مركونة بإحدى المؤسسات العمومية في منطقة الإيداع «حمروش حمودي»، لتتنقّل إثرها قوّات الشرطة إلى مسرح الجريمة قصد البحث والتحرّي في ظروف وملابسات القضية، أين تم توقيف المشتبه فيه، حيث تبيّن من خلال مجريات التحقيق بأنّهما تنقّلا سوّيا إلى ولاية سكيكدة وبوصولهما إلى إحدى المؤسسات في حمادي كرومة، قام الضحية بنزع مفتاح السيارة وتوجّه لقضاء بعض الأمور، بينما ترك مرافقه داخل المركبة، وبعودة الضحية تفاجأ بوجود الصندوق الخلفي للسيارة مفتوحا كما أنّه لم يجد مرافقه داخل المركبة، وبتفقّده للحقيبة الموجودة بالصندوق الخلفي للسيارة لم يجدها، حينها تأكّد أنّه تعرّض لعملية سرقة من قبل مرافقه.

في حين أصرّ رئيس قسم الإدارة، بصفته الممثّل القانوني للمؤسسة، على المتابعة القضائية ضدّ المشتبه فيه، ليتمّ تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة، الذي بدوره أحال ملفه على قاضي التّحقيق عن تهمة جناية «السرقة» من داخل مركبة مركونة بمؤسسة عمومية.

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