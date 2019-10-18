توقيف شخص سرق 65 مليون سنتيم من داخل مركبة بعين تيموشنت

تمكن عناصر الأمن الحضري الرابع بأمن ولاية عين تموشنت من توقيف سارق مبلغ مالي معتبر مقدر بـ 65 مليون سنتيم.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن المبلغ سرق من داخل مركبة، وجاءت العملية بعد شكوى تقدم بها الضحية بخصوص تعرضه للسرقة.

وطالت عملية السرقة مبلغ مالي مقدر بـ 650 ألف دينار، وذلك عندما كان بصدد توزيع بعض السلع على المحلات التجارية بوسط المدينة.

وبعد قيام عناصر الامن الحضري الرابع بعملية البحث والتحري تم تحديد هوية المشتبه فيه ليتم توقيفه.

و يتعلق الأمر بالمدعو”ب_ م” 52 سنة وبعد مواجهته بما جاء في تصريحات الضحية نفى جملة و تفصيلا ارتكابه لعملية السرقة.

ليتم بعدها القيام بعملية تفتيش المسكن العائلي للمشتبه فيه بناءا على إذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية.

وأسفرت عملية التفتيش على استرجاع جزء كبير من المبلغ المالي و الذي تم العثور عليه داخل غرفة المشتبه فيه.

ليتم تقديمه أمام نيابة محكمة عين تموشنت وبعد إجراء المثول الفوري صدر في حقه أمر إيداع لغاية جلسة صدور الحكم.