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توقيف شخص قام بإضرام النار في مسكن جاره بالشلف

أخبار الجزائر
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توقيف شخص قام بإضرام النار في مسكن جاره بالشلف
بقلم نادية بن طاهر

عالجت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة أولاد فارس بالشلف، قضية إضرام النار في إحدى المساكن.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، تعود وقائع القضية إلى قيام أحد الأشخاص بتهديد الضحية بإضرام النار بمسكنه العائلي بسبب خلاف بينهما.

أين استغل السالف الذكر غياب الضحية، محاولا حرق باب المسكن من الجهة الخارجية.

وبعد إخماد الحريق من طرف المصالح المختصة دون تسجيل أي أضرار، باشرت الضبطية القضائية لأمن الدائرة تحرياتها.

وأسفرت الأبحاث عن توقيف الفاعل الرئيسي وشريكه.

لينجز ملف جزائي في حق المشتبه فيهما، أحيلا بموجبه أمام الجهات القضائية بالشلف.


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