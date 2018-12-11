توقيف شخص قام بتزوير هياكل 3 سيارات بتيارت

على إثر معلومات متحصل عليها من طرف أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتيارت، مفادها قيام المسمى (خ.ع) بتزوير في الهياكل القاعدية للمركبات، على مستوى حي التفاح بالمدينة.

وبعد أخذ جميع الإجراءات القانونية والحصول على إذن بالتفتيش من وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت، تنقل أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتيارت رفقة عناصر من الفصيلة الأولى للأمن والتدخل بالولاية.

أين تم إيقاف المشكوك فيه، وثلاثة مركبات من نوع “رونو كليو”، و “رونو ميقان”، و”سيتروان بيرلينغو”.

حيث تم تقديم المعني لوكيل الجمهورية لاتخاذ الاجراءات اللازمة .