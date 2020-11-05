توقيف شخص قام بسرقة أكثر من 5 قناطير من المواد الغابية بعين الحديد بتيارت

تمكنت مصالح الدرك الوطني لبلدية عين الحديد بتيارت من توقيف شخص قام بسرقة كمية كبيرة من الحطب من احدى الغابات المجاورة للبلدية.

وعلم من ذات المصادر ان عملية توقيف المتهم تمت اثر معلومات وردت الى فرقة الدرك الوطني بعين الحديد عن قيام بشخص بنقل كمية كبيرة من المواد الغابية جعل ذات المصالح تترصد له له بالطريق الوطني رقم 14.

وبعد توقيف السيارة من نوع مازدا مغطاة عثر بداخلها على كمية كبيرة من حطب شجر الصنوبر بلغ وزنها بـ 5 قناطير و80 كلغ من الحطب.

ليتبين أن صاحب السيارة قام بنقل الحطب دون رخصة حيث تم تحرير محضر في حقه وإحالة ملفه الى العدالة .