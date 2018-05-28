 توقيف شخص قتل شاب في العقد الثالث من العمر بتمنراست

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية خلال الأسبوع الماضي من توقيف شخص، في قضية الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة، باستعمال سلاح ابيض محظور- سكين من الحجم الكبير-.

راح ضحيته شاب في العقد الثالث من العمر32 سنة).

تفاصيل القضية تعود إلى اتصال هاتفي على الرقم الأخضر 1548 لأحد المواطنين يخطر عن وجود شجار بين شخصين.

باستعمال أسلحة بيضاء بالشارع الرئيسي بحي الصفصاف/تمنراست بالقرب من المحلات التجارية.

على الفور تنقلت عناصر الشرطة إلى عين المكان ، أين تبين وجود اعتداء على شخص بالمكان بواسطة سلاح ابيض محظور.

في حين لاذ الفاعل بالفرار حاملا بيده سلاح الجريمة .

أين تبعه مجموعة من المواطنين وأوقفوه بذات الحي، ليتم استلامه منهم وتحويله إلى المقر لفتح تحقيق في القضية.

الضحية تم نقلها من طرف مصالح الحماية المدنية لتلقي العلاج بالمستشفى .

إلا أنها فارقت الحياة قبل وصولها للمستشفى ، متأثرة بجروحها ، جراء الطعنات التي تلقتها من الفاعل في مختلف أنحاء جسمه.

ليتم بعدها تطويق المكان والحفاظ على مسرح الجريمة والقيام بالمعاينة الميدانية من طرف فرقة الشرطة العلمية.

وبعد سماع أقوال الشهود العيان على الواقعة واستكمال الإجراءات القانونية ضد المشتبه فيه.

تم تقديم الأطراف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تمنراست.

الذي أحال ملف القصية على قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بذات المحكمة أين أصدر في حق الفاعل أمر إيداع بالمؤسسة العقابية تمنراست.