توقيف شخص لإعتدائه على طبيب في قسنطينة

قام عناصر الأمن الحضري الثالث التابع لأمن قسنطينة، بتوقيف شاب اعتدى على طبيب مناوب خلال أداء مهامه.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء، أمس الثلاثاء، عن بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة بذات السلك النظامي، فإن المعتدي تقدم ليلا إلى مصلحة الاستعجالات الجراحية بالمركز الاستشفائي الجامعي الحكيم ابن باديس بقسنطينة، مطالبا الطاقم الطبي بنزع الجبس من يده.

وأضاف البيان، أن الطبيب المناوب حاول تقديم توضيحات للشاب بشأن وجود حالات أكثر خطورة وتتطلب تكفلا مستعجلا من طرف الطاقمين الطبي وشبه الطبي المتواجدين في المصلحة إلا أن الشاب قام بإهانته.

وتنقل عناصر الشرطة إلى عين المكان بعد التبليغ عن الحادثة.

وتم عرض المعني أمام محكمة قسنطينة عن جرم الاعتداء على موظف أثناء أداء مهامه، وصدر أمر بإيداع المعني رهن الحبس.