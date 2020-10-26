توقيف شخص متلبسا ببيع سلاح ناري في تيارت

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية تيارت ، من توقيف شخص لتورطه في قضية حيازة سلاح ناري من الصنف الخامس بدون رخصة مع محاولة إعادة البيع .

عملية حجز السلاح تمت اثر معلومات وردت في حدود الساعة التاسعة و نصف ليلا إلى ذات المصالح مفادها ان شخصا ينحدر من إحدى البلديات المجاورة يحمل سلاحا وهو بصدد بيعه بمدينة تيارت.

مما جعل مصالح الشرطة تباشر في تحريات مكثفة مكنتها من توقيفه وبحوزته سلاح ناري من الصنف الخامس بدون رخصة ليتم بعدها تحويله إلى المصلحة لمواصلة التحقيق في القضية بعد إتمام الإجراءات قدم المتهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت الذي أصدر في حقه إستدعاء مباشر .