توقيف شخص متلبسا بممارسة الشعوذة داخل مسجد في ليلة القدر بوهران!

المصلّون ضبطوه بصدد تدنيس المصحف الشريف باستعمال البول لاستحضار الجن

تمكنت مصالح الشرطة بوهران، خلال ليلة القدر، من ضبط مشعوذ على مستوى مسجد بحي ابن سينا يمارس طقوس السحر والشعوذة ويدنس المصحف الشريف بالبول، حيث جرت الواقعة بمسجد تريقو.

واهتز لها المصلون الذين توافدوا بكثرة لأداء صلاة التراويح المتزامنة والاحتفال بليلة القدر المباركة، ليلفت انتباههم شخص في عقده الرابع يقوم بتصرفات مريبة غير مبال بحرمة المكان والمناسبة، عندما أقدم على تدنيس المصحف الشريف وراح يمارس طقوس السحر والشعوذة عليه، حيث تجرّأ على جلب قارورة مملوءة بالبول وأفرغها عليه، ليتجمّع حوله المصلون وضبطوه متلبسا.

كما أخطروا مصالح الشرطة التي القت القبض عليه، وخلال التحقيق معه تبين أن الموقوف مشعوذ كان يمارس طقوسه لجلب الجن، ليحال وفق أجراءات المثول الفوري أمام محكمة الجنح بوهران، لمتابعته بجنحة تدنيس المصحف.

ولم يجرؤ المتهم بجلسة محاكمته التي تمت وفق إجراءات المثول الفوري، والتي أثارت وقائعها سخط واستياء الحضور، على التفوّه بأي كلمة، قبل أن يحكم رئيس الجلسة بإدانته بعقوبة 7 سنوات سجنا نافذا.