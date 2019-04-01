توقيف شخص متورط بقضية حيازة المخدرات بالحجار

تمكنت الشرطة القضائية لأمن دائرة الحجار، من توقيف شخص مشتبه فيه، مسبوق قضائيا، “39 سنة”، لتورطه في قضية حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية.

أين تم حجز 432.49 غرام من القنب الهندي، وقارورتين من المؤثرات العقلية، وكمية من المرجان الخام يقدر وزنها بـ: 55.76 غرام.

مع حجز مبلغ مالي معتبر من عائدات الترويج، و 14سلاح أبيض، من مختلف الأنواع و الأحجام.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه به أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار.

وذلك عن قضية حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية، بطريقة غير مشروعة، والاتجار غير المشروع بها.

بالإضافة إلى حيازة المرجان الخام، بطريقة غير شرعية بغرض المتاجرة.

وكذا حيازة أسلحة بيضاء من الصنف السادس دون مبرر شرعي، أين صدر في حق المشتبه فيه أمر إيداع.