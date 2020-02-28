توقيف شخص محل أمر بالقبض عن قضية القتل العمدي بتمنراست

أوقفت مصالح الأمن بأمن ولاية تمنراست ممثلة في فرقة التفويضات القضائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية من توقيف مشتبه فيه محل أمر بالقبض عن قضية القتل العمدي مع سبق الإصرار.

حيثيات القضية، تعود إلى ورود معلومات إلى عناصر الفرقة مفادها وجود شخص محل شبهة وينتحل هوية الغير.

لتقوم مصالح الأمن بترصد تحركات هذا المشتبه فيه، وبعد اعداد خطة أمنية محكمة تمكنت عناصر الشرطة بكل احترافية من توقيفه وتحويله إلى المقر.

وتم عرض المشتبه فيه على النظام الألي للتعرف على البصمات، ليتبين أنه يحمل هوية شخص آخر، عليه تم تنقيطه وتبين أنه محل أمر بالقبض عن قضية القتل العمدي مع سبق الإصرار.

المشتبه فيه تم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية في حقه وتقديمه امام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة تمنراست.