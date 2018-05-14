توقيف شخص محل 9 أوامر بالقبض بتهم النصب والاحتيال في عين تموشنت

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بأمن ولاية عين تموشنت، خلال هذا الأسبوع من توقيف شخص محل 9 أوامر بالقبض الصادرة عن عدة محاكم بالوطن،

على غرار تورطه في قضية حيازة سلاح بدون رخصة والنصب والإحتيال،

والتهرب من دفع صكوك بنكية بدون رصيد قيمتها تفوق 100 مليار سنتيم ومحكوم عليه غيابيا في 19 قضية.

وجاءت العملية نتيجة إستغلال لمعلومات دقيقة ومؤكدة تلقتها فرقة (BRI) مفادها وجود شخص مبحوث عنه بإقليم الإختصاص،

وبعد وضع خطة أمنية محكمة تم توقيفه وبموجب إذن بتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية تم تفتيش مسكنه الكائن بوسط المدينة،

أين تم حجز سلاح ناري من الصنف الرابع،عدد معتبر من الأختام المبللة الخاصة بعدة شركات ومقاولات جزائرية وأجنبية،

بطاقات مصرفية أجنبية وبالإضافة إلى ملفات ووثائق إدارية خاصة بعدة مواطنين .

تم تقديم المشتبه فيه المدعو (ب.ع.أ 51 سنة) أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت،

الذي أحال الملف إلى قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة الذي إصدر في حقه أمر إيداع.