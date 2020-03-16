توقيف شخص مشتبه في إصابته بفيروس كورونا في الوادي

قامت مصالح الدرك الوطني، في الوادي، بتوقيف شخص يبلغ من العمر 35 سنة، مشتبه في إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ودخل الشاب إلى الجزائر، قادما من فرنسا منذ 5 أيام، ودخل وحدة العلاج ببلدية بن قشة، وهو يحمل أعراض إشتباه أبرزها الحرارة.

وأبلغ الطاقم الطبي الجهات الرسمية، وأكدوا للشاب ضرورة اخضاعه للحجر الصحي، وأخذ عينات دم للتأكد من إصابته من عدمها.

ولاذ الشاب بالفرار، لتوقفه عناصر الدرك الوطني، ويحول للمؤسسة الإستشفائية بن عمر الجيلاني للحجر الصحي.

وتم أخذ عينات من دم الشاب في إصابته بالداء، وتحويلها إلى معهد باستور.

كما وضعت المصالح الصحية، أفراد عائلة المعني، تحت المراقبة الطبية.