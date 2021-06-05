توقيف شخص مُتورط في قضية التهريب الدولي للمركبات بالشلف

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بأمن ولاية الشلف، اليوم السبت، من توقيف شخص يبلغ من العمر 36 سنة، ينحدر من إحدى ولايات شرق البلاد.وتم توقيف المعني، بتهمة إدخال وتهريب المركبات إلى الجزائر وتزوير ترقيمها.

وحسب مصادر النهار أونلاين، تمت قضية الحال، بعد تلقي ذات المصالح مفادها وجود مركبة محل تزوير. وبعد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتكثيف التحريات تم إلقاء القبض واسترجاع المركبة المسروقة.

وكشفت التحريات أن المركبة تم تهريبها وإدخالها إلى الجزائر والقيام بالتزوير في هيكلها ومن ثم بيعها وتسويقها عبر عدة ولايات.ليتم إنجاز ملف جزائي في حق المشتبه فيه عن قضية التهريب الدولي للمركبات، التزوير وإستعمال المزور. إلى جانب الشراء والترقيم في الجزائر لوسائل نقل من أصل أجنبي دون القيام.