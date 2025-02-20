توقيف شخص نشر فيديو مُضلّل على “الفايسبوك” حول التمور الجزائرية

أوقفت مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني ببئر مراد رايس بالعاصمة، شخص يبلغ من العمر 38 سنة. قام بنشر فيديو تحريضي يحتوي على إشاعات مغرضة عبر حساباته الإلكترونية المفتوحة بأسماء مستعارة. ضد مؤسسات الدولة ومنتجي التمور الجزائرية.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن الفيديو يتضمن معلومات مغلوطة وكاذبة تمس بالأمن والنظام العموميين. من خلال المطالبة بمقاطعة إستهلاك المنتوجات الوطنية والمتمثلة في التمور الجزائرية. مدعياً أنها غير صالحة للاستهلاك البشري لإحتوائها على مواد مسرطنة مع ذكر بعض الولايات الجنوبية المنتجة للتمور. وهذا مايؤدي إلى نشر البلبلة في وسط الرأي العام.

وتم التحقيق مع المعني لمعرفة ملابسات نشره لهذا الفيديو، وسيتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا بتهم نشر وترويج عمدا أخبار كاذبة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن والنظام العموميين.

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